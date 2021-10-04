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عمرو أديب: جميع فعاليات موسم الرياض من النوع "السوبر"

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:13 م
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، أن الفيديو المنشور عن فعاليات موسم الرياض "مرعب"، مضيفا: "شيىء لا يصدقه عقل"، واصفا الإعلان الترويجي لموسم الرياض بـ "القنبلة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الإعلان يمكن مشاهدته مليون مرة دون ملل، مضيفا: "الإعلان اتعمل بحرفنة حتى يتوائم مع موسم الرياض"، فضلا على أن الإعلان استعرض كل الأماكن بموسم الرياض.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "بجد انبهرت"، والفكرة رائعة، ومبهرة للأسرة العربية، مؤكدا أن موسم الرياض نقلة كبيرة، متابعا أن الأمير محمد بن سلمان يفكر أن مدينة الرياض قاطرة التنمية بالمملكة، مؤكدا أن كل فعاليات موسم الرياض من النوع "السوبر".

وعن مشاركة ميسي في الإعلان الترويجي لموسم الرياض، عقب، "الشيخ تركي آل الشيخ يعرف ميسي كويس".

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