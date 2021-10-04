خبير أمن معلومات يكشف خسائر "فيسبوك" بسبب توقف خدماته (فيديو)

قال المهندس زياد عبد التواب، خبير أمن المعلومات، إن "فيسبوك" تعطل حتى الآن ما يقرب من 5 ساعات، وهذه ليست أطول مدة، ففي السابق تعطل 24 ساعة خلال 2019، ولكن لأول مرة يكون العطل على مستوى العالم.



وتابع "عبد التواب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاثنين، أن تعطل "فيسبوك" خلال الساعات القليلة الماضية أدت لخسائر في الموقع بقيمة 32 مليون دولار، أما خسائر الشركات التي تستخدم الموقع في عمليات البيع والشراء فحققت خسائر كبيرة، ولا نستطيع تقيمها الآن.



ولفت إلى أن سهم "فيسبوك" أنخفض بقيمة 5.5% خلال اليوم، مضيفًا أن أزمات الموقع خلال الفترة الأخيرة كبيرة، ومؤخرًا قامت موظفة كبيرة في "فيسبوك" بنشر بعض الوثائق السرية في أمريكا، وتحدثت بأنها ستدلي غدًا بشهادتها في الكونجرس بأن "فيسبوك" لا يقوم بدروه في محاربة المعلومات المضللة أو الكراهية، بل أنه يستخدم هذه المعلومات لجذب أكبر عدد من المستخدمين لتحقيق أرباح مادية.

