أول تعليق من أحمد فهمي على تعطل مواقع التواصل الإجتماعي

سخر الفنان أحمد فهمي من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعطل" فيسبوك"، وواتساب، وانستجرام، مستعينًا بمشهد من فيلمه سمير وشهير وبهير



ونشر أحمد فهمي صورة قائلًا: دلوقتي بقت البريمو "





وكانت آخر أعمال أحمد فهمي فيلم العارف، والذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحًا كبيرًا، وحصد العديد من ردود الأفعال الإيجابية الفيلم من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء بطولة أحمد عز،أحمد فهمي،كارمن بصيبص وعدد من النجوم