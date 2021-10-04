Advertisements

أول تعليق من أحمد فهمي على تعطل مواقع التواصل الإجتماعي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:34 م
أحمد فهمي
أحمد فهمي
الفجر الفني
سخر الفنان أحمد فهمي من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعطل" فيسبوك"، وواتساب، وانستجرام، مستعينًا بمشهد من فيلمه سمير وشهير وبهير

ونشر أحمد فهمي صورة قائلًا: دلوقتي بقت البريمو "


وكانت آخر أعمال أحمد فهمي فيلم العارف، والذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحًا كبيرًا، وحصد العديد من ردود الأفعال الإيجابية الفيلم من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء بطولة أحمد عز،أحمد فهمي،كارمن بصيبص وعدد من النجوم

الكلمات المفتاحية

فهمي عطل واتساب عطل فيس بوك عطل انستجرام سمير وشهير وبهير أحمد فهمي

أخبار تهمك

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ حوالي 9 ساعات

راتب خرافي.. عرض قطري لخطف بن شرقي من الزمالك

منذ 37 دقيقة

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يوم

بالأسماء.. 15 لاعباً رحلوا عن الأهلي هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع الزمالك لضم الفيراري

منذ أقل من ساعتين

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جديدة حول استمرار كومان مع برشلونة

منذ 37 دقيقة

الأهلي يحسم مصير كهربا في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ يوم

الزمالك يحدد شرطا وحيدا لحسم صفقة المايسترو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 4 ساعات

ثنائي جديد في الطريق.. أخر تطورات صفقات الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

هكذا روج أحمد فهمي لـ"العارف .. عودة يونس"

مطاردات وانتقام وحرب معلومات في الإعلان الرسمي لفيلم العارف

بهذه الطريقة..أحمد فهمي يروج لفيلمه الجديد "العارف"

أحمد عز يتألق في العرض الخاص لفيلمه "العارف"

كارمن بصيبص تكشف لـ"الفجر الفني" عن تجربتها في فيلم "العارف" .. وتعاونها مع أحمد عز

كارمن بصيبص تكشف لـ"الفجر الفني" عن الصعوبات التي واجهتها فى فيلم "العارف"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:35 م

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

10:00 م

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

02:06 م

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

07:32 م

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع الزمالك لضم الفيراري

11:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements