Advertisements

محمد رجائي يكشف تفاصيل زيارة وزير الزراعة لحديقة الأسماك (فيديو)

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
كساب احمد
قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة العامة للحدائق بوزارة الزراعة، إن الدكتور السيد القصير وزير الزراعة قام اليوم بجولة تفقدية بحديقة الأسماك، في إطار العمل على تطوير الحديقة بشكل شامل سواء من الناحية الانشائية أو الصرف أو الري، وهذا يحدث من خلال دراسة علمية شاملة.

وتابع "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن الهدف من جولة "القصير" تفقد الحالة كاملة ومتابعة اعمال اللجنة الهندسية التي تعمل على تطوير الحديقة، مشيرًا إلى أن الامور الهندسية داخل الحدية تتم من خلال شركات هندسية كبرى.

ولفت إلى أن هناك استعانة بخبرات أجنبية للعمل على عودة الحدائق إلى ما كانت عليه مرة أخرى، خاصة في حديقة حيوان الجيزة، لكي تدخل مرة أخرى في عضوية الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان.

الكلمات المفتاحية

وزير الزراعة وزارة الزراعة حديقة الاسمالك السيد القصير اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ يوم

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 10 ساعة

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل جديدة حول استمرار كومان مع برشلونة

منذ 35 دقيقة

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. 15 لاعباً رحلوا عن الأهلي هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

ثنائي جديد في الطريق.. أخر تطورات صفقات الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ حوالي 9 ساعات

راتب خرافي.. عرض قطري لخطف بن شرقي من الزمالك

منذ 35 دقيقة

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يوم

الأهلي يحسم مصير كهربا في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع الزمالك لضم الفيراري

منذ ساعة و نصف

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحدد شرطا وحيدا لحسم صفقة المايسترو

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

حديقة الجيزة: غياب الزوار أثر في نفسية الحيوانات.. ونعوضهم بأيس كريم (فيديو)

حديقة الجيزة: وضعنا خطة إكثار للحيوانات وتكييف وأرز باللبن للدببة (فيديو)

حديقة الحيوان تكشف الإجراءات الاحترازية حال إعادة فتحها (فيديو)

محافظة القاهرة تعلن موعد فتح الحدائق أمام الجمهور

بعد فتحها.. تعرف على قواعد زيارة حديقة الحيوان (فيديو)

رئيس الإدارة المركزية للحدائق يكشف إجراءات دخول حديقة الحيوان في ظل كورونا (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:35 م

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

10:00 م

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

02:06 م

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

07:32 م

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع الزمالك لضم الفيراري

11:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements