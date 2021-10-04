محمد رجائي يكشف تفاصيل زيارة وزير الزراعة لحديقة الأسماك (فيديو)

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة العامة للحدائق بوزارة الزراعة، إن الدكتور السيد القصير وزير الزراعة قام اليوم بجولة تفقدية بحديقة الأسماك، في إطار العمل على تطوير الحديقة بشكل شامل سواء من الناحية الانشائية أو الصرف أو الري، وهذا يحدث من خلال دراسة علمية شاملة.



وتابع "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن الهدف من جولة "القصير" تفقد الحالة كاملة ومتابعة اعمال اللجنة الهندسية التي تعمل على تطوير الحديقة، مشيرًا إلى أن الامور الهندسية داخل الحدية تتم من خلال شركات هندسية كبرى.



ولفت إلى أن هناك استعانة بخبرات أجنبية للعمل على عودة الحدائق إلى ما كانت عليه مرة أخرى، خاصة في حديقة حيوان الجيزة، لكي تدخل مرة أخرى في عضوية الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان.

