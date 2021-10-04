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النقد الدولي: بدء مناقشات فنية مع لبنان في الأيام المقبلة

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر

قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن من المتوقع أن يبدأ صندوق النقد الدولي محادثات فنية مع لبنان "في الأيام المقبلة".

وأضافت أن المباحثات ستدور حول "سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان".

جاء ذلك ردا على سؤال لرويترز حول إعلان لبنان في وقت سابق يوم الإثنين أنه استأنف التواصل مع الصندوق بغية الموافقة على برنامج للتعافي يمكنه الاستفادة من الدعم الدولي.

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