مجلس النواب الليبي يقر قانون انتخاب المجلس القادم

أقر مجلس النواب الليبي خلال جلسة عقدها اليوم، قانون انتخاب مجلس النواب القادم.





وأوضح الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق أنه أُقر قانون انتخاب مجلس النواب، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.



