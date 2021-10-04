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مجلس النواب الليبي يقر قانون انتخاب المجلس القادم

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
وكالات
 أقر مجلس النواب الليبي خلال جلسة عقدها اليوم، قانون انتخاب مجلس النواب القادم.

وأوضح الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق أنه أُقر قانون انتخاب مجلس النواب، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكان المجلس قد بدأ في وقت سابق اليوم جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، خصصت للتصويت على القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب القادم.

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