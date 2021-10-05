بشرى:" ابتعادي عن السينما كان بسبب مهرجان الجونة

كشفت النجمة بشرى في تصريحات صحفية أنها سعيدة للعودة من جديد إلى السينما من خلال فيلم معالي ماما، الذي انتهت من تصويره مؤخرًا، لافتة إلى أنها لم تبعد كثيرًا عن الكاميرا في السنوات الماضية،ولكن بسبب دورها في مهرجان الجونة السينمائي



وصرحت بشري أنها شاركت في الدراما التليفزيونية خلال الفترة الماضية بعدد من الأعمال المهمة ومنها عوالم خفية مع النجم عادل إمام، والقمر آخر الدنيا، بجانب الاختيار2.



وتابعت بشرى: سعيدة بعودتي في فيلم معالي ماما مع المنتج والمخرج أحمد نور، وآن الأوان لعودتي لأرض المعركة ومشاركتي بالسينما بشكل كبير، كما أنه يجب على العودة للسينما لآخذ موقعي ومكانتي الحقيقية، فبعد كل هذه الخبرة والنجاحات كممثلة ومنتجه وصانعة مهرجانات، من الطبيعي أن يكون لي فيلم من بطولتي مثل أخرين ساهموا مثلي أو أقل في الصناعة، وأعتقد أن هذا وقت مناسب للغاية"





يذكر ان فيلم معالي ماما بطولة بشري،محمود الليثي، سامي مغاوري، نور قدري، علاء مرسي، إيمان السيد، شريف باهر، محمد علي رزق، إسماعيل شرف، حسام داغر، نور إيهاب، دعاء رجب، سليم الترك، والطفل ياسين ابن المطربة الراحلة غنوة أخت أنغام.