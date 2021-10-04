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أرامكو ترفع طاقتها الإنتاجية مليون برميل يوميًا من النفط بحلول 2027

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:56 م
بوابة الفجر

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، إن الشركة ستكمل مشروع رفع طاقتها الإنتاجية من النفط بمقدار مليون برميل يوميا بحلول عام 2027 لتصل إجمالا إلى 13 مليون برميل يوميا.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة في منتدى إنرجي إنتليجنس عبر الإنترنت "طاقتنا القصوى المستدامة من 12 إلى 13 برميل يوميا ... لن تصل إلى حدها الأقصى عند 13 مليون برميل يوميا قبل عام 2027".

وأضاف أن شح إمدادات الغاز الطبيعي على مستوى العالم ساعد في تعزيز الطلب على النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا مع تحول المستهلكين من الغاز إلى النفط الخام.

وأضاف أن أرامكو، أكبر مصدر للنفط في العالم، تهدف أيضا إلى توسيع نطاق أعمالها التجارية في النفط إلى ثمانية ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة من 5.5 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن.

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