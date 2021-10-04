Advertisements

"القومية للأنفاق": ندرس إصدار تذكرة موحدة للمترو والمونوريل والقطار الكهربائي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:27 م
اللواء عصام والي
اللواء عصام والي
داليا الحسين
قال اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن محطة عدلي منصور هي محطة مركزية تبادلية، مشيرا إلى أنها مقامة على مساحة 15 فدانا تقريبا، ويجرى تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية" صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن محطة عدلي منصور تبادلية بحيث تتضمن محطة السوبر جيت بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي عدلي منصور السلام.

وكشف رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن الهيئة تدرس إصدار تذكرة موحدة للمترو والمونوريل والقطار الكهربائي، لافتا إلى أن اشتراكات مترو الأنفاق ستكون موجودة لكل الفئات، لاسيما أن هناك اهتمام كبير من جانب الدولة بوسائل المواصلات.

وأشار إلى أن من فوق سن الـ 70 عاما في كل الخطوط المترو القديمة والجديدة أو المونوريل والقطار الكهربائي سيحصل على التذاكر مجانا، وكذلك الأطفال أقل من 5 سنوات.

وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق: "نبحث عن موارد للصيانة والتحديث لكي لا نحمل المواطن الفروق".

الكلمات المفتاحية

تذكرة موحدة للمترو الهيئة القومية للأنفاق المونوريل والقطار الكهربائي

أخبار تهمك

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يوم

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ يوم

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع الزمالك لضم الفيراري

منذ ساعة و نصف

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 10 ساعة

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحدد شرطا وحيدا لحسم صفقة المايسترو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. 15 لاعباً رحلوا عن الأهلي هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

ثنائي جديد في الطريق.. أخر تطورات صفقات الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تفاصيل جديدة حول استمرار كومان مع برشلونة

منذ 34 دقيقة

الأهلي يحسم مصير كهربا في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

راتب خرافي.. عرض قطري لخطف بن شرقي من الزمالك

منذ 34 دقيقة

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس القومية للأنفاق: مشروعات قطارات الجر الكهربائي تغير خارطة الاستثمار بمصر وتعيد هيكلة الكثافات السكانية (حوار)

الوزير يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المترو والقطار المكهرب والمونوريل والسريع

القومية للأنفاق: خطة لزيادة عدد خطوط المترو إلى 6 (فيديو)

محطة عدلي منصور.. تجسيد النقل متعدد الوسائط (فيديو)

كامل الوزير: تذكرة موحدة لربط محطات الجر الكهربائي بالنقل العام

أستاذ طرق: العالم أجمع يقدر ما فعلته مصر في مجالات النقل (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:35 م

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

10:00 م

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

02:06 م

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

07:32 م

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع الزمالك لضم الفيراري

11:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements