"القومية للأنفاق": ندرس إصدار تذكرة موحدة للمترو والمونوريل والقطار الكهربائي

قال اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن محطة عدلي منصور هي محطة مركزية تبادلية، مشيرا إلى أنها مقامة على مساحة 15 فدانا تقريبا، ويجرى تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية" صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن محطة عدلي منصور تبادلية بحيث تتضمن محطة السوبر جيت بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي عدلي منصور السلام.



وكشف رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن الهيئة تدرس إصدار تذكرة موحدة للمترو والمونوريل والقطار الكهربائي، لافتا إلى أن اشتراكات مترو الأنفاق ستكون موجودة لكل الفئات، لاسيما أن هناك اهتمام كبير من جانب الدولة بوسائل المواصلات.



وأشار إلى أن من فوق سن الـ 70 عاما في كل الخطوط المترو القديمة والجديدة أو المونوريل والقطار الكهربائي سيحصل على التذاكر مجانا، وكذلك الأطفال أقل من 5 سنوات.



وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق: "نبحث عن موارد للصيانة والتحديث لكي لا نحمل المواطن الفروق".

