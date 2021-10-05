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سلوى عثمان لـ"الفجر الفني": القضية التي تناقشها "بدون ضمان" موجودة بالفعل.. وسعدت بردود أفعال الجمهور

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:00 ص
سلوى عثمان
سلوى عثمان
آيه عبد العزيز

كشفت الفنانة سلوي عثمان، عن تجربتها في حكاية " بدون ضمان" مشيرة إلى أن القضية التي يناقشها العمل موجوده بالفعل وحاولنا إلقاء الضوء على مواقف يفعلها الحموات بسلامة نية وأيضًا عن قصد لافتة أن شخصية الحماه داخل العمل شخصية تعمل هذة المواقف بعفوية".

وأعربت في تصريحها لـ "الفجر الفني"، عن سعادتها بردود أفعال الجمهور قائلة: "الناس اضايقت مني في أول حلقتين لكن دي مواقف تحدث بالفعل والحمدلله أننا لمسناهم، وده دليل على أن هناك كثير من الزوجات يعانين من مشاكل مع الحموات".

وتحدثت " عثمان" عن كواليس العمل مع هنادي مهني وإسلام جمال مشيرة أن هنادي من أحلي الممثلات التي تعاونت معهم،فهي موهوبة بشكل كبير وتحب عملها وكذلك إسلام جمال وچلا هشام قائلة:" كلهم كانوا موهوبين جدا".

حكاية "بدون ضمان" تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل بطولة هنادي مهني،هاجر أحمد،أحمد كشك،إسلام جمال،چلا هشام،كيرا صباح،أحمد بدير،سلوي عثمان".

الكلمات المفتاحية

هنادي مهني سلوي عثمان بدون ضمان الفجر الفني

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