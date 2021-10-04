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أسباب فشل تسجيل الدخول إلى فيسبوك والحلول

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:27 م
تسجيل الدخول إلى فيسبوك
تسجيل الدخول إلى فيسبوك
تسجيل الدخول إلى فيسبوك ، عانى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة فيس بوك والتي منها فيس بوك وإنستجرام وواتس آب، من تعطل مفاجئ للتطبيقات.

تسجيل الدخول إلى فيسبوك

وفشل المستخدمون في تسجيل الدخول إلى فيسبوك أو التطبيقات التابعة للشركة من أجل متابعة اعمالهم الختلفة، أو لرواد تلك المواقع الذين فشلوا في التحكم في حساباتهم.

مشاكل تسجيل الدخول إلى فيسبوك

وواجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وواتس آب وإنستجرام مشاكل في تسجيل الدخول إلى فيسبوك حيث تظهر رسالة تفيد بوجود عطل وجاري حله.

رد الشركة على فشل تسجيل الدخول إلى فيسبوك

وردت الشركة على فشل تسجيل الدخول إلى فيسبوك ف بيان رسمي، أكدت خلاله إدراكها أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتهم ومتجاتهم.

أسباب مشاكل تسجيل الدخول إلى فيسبوك

وأوضحت الشركة أن تسجيل الدخول إلى فيسبوك مشكلة واجهت المستحدمين حول العالم مشيرةً إلى عملها على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرم طرق تسجيل الدخول إلى فيسبوك حال عودته إلى العمل بشكل طبيعي في السطور التالية:

تسجيل الدخول إلى فيسبوك من الكمبيوتر

الدخول إلى محرك البحث "جوجل أو فاير فوكس.. إلخ".

البحث عن تسجيل الدخول إلى فيسبوك.

إدخال رقم الهاتف أو بالريد من أجل تسجيل الدخول إلى فيسبوك.

وضع الرقم السري من أجل تسجيل الدخول إلى فيسبوك.

اختيار "لوج إن" وتسجيل الدخول إلى فيسبوك


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