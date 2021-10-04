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فيسبوك تستبعد وجود هجمات إلكترونية وراء تعطل منصات التواصل

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
وكالات
 استبعدت شركة "فيسبوك"- المالكة لعدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي- أن يكون السبب وراء العطل الذي أصاب منصاتها ناجم عن هجمات إلكترونية.
 

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن "فيسبوك" قولها إنه من غير المحتمل، أن يكون العطل الذي أصاب منصاتها، بفعل هجمات إلكترونية، وفقا لقناة روسيا اليوم.
 

وواجه الآلاف من المستخدمين، في الولايات المتحدة -فى وقت سابق من اليوم-، مشكلات فى استخدام شبكة الهاتف المحمول، بالتزامن مع تعطل خدمات منصات "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.
 

وبحسب موقع "داون ديتيكتور" -المتخصص في تتبع أعطال المواقع- ، أنّ الخدمة المقدمة بمنصات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب"، توقفت اليوم الاثنين، بشكل مفاجئ، مشيرا إلى تلقيه أكثر من 20000 بلاغ، من مستخدمين غير قادرين على الاتصال، بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.
 

ومن جانبه، أفاد موقع "فيسبوك" -في تغريدة نشرها على موقع "تويتر"- بأنه "يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا"، مضيفا:"نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".

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