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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-10-2021

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الذهب في السوق المصري في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء ، وذلك وفق آخر تطورات السعر العالمي للذهب، وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر 
 
عيار 18 سعر 661 جنيها للجرام

عيار 21 سعر 771 جنيها للجرام

عيار 24 سعر 881 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6168 جنيها


أسعار الذهب عالميًا:

تراجع الذهب عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوع الاثنين 4 أكتوبر مع ارتفاع عائدات أذون الخزانة الأميركية وتعويض الدولار لبعض خسائره، لكنه ظل فوق مستوى الدعم 1750 دولارا الهام من الناحية الفنية، مدعوما بمخاوف في الأسواق من التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1751.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:43 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل لأعلى مستوى منذ 23 سبتمبر أيلول مسجلا 1765.54 دولار للأونصة في وقت سابق من اليوم. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1751.80 دولار.

هذا ويميل خفض التحفيز وزيادة أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، مما يزيد تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5% إلى 22.41 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.7% إلى 955.05 دولار وهبط البلاديوم 1.4% إلى 1891.36 دولار.

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