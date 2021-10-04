Advertisements

رئيس هيئة الأنفاق يعلن موعد بدء عمل القطار الكهربائي (فيديو)

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:39 م
القطار الكهربائي
القطار الكهربائي
داليا الحسين
أعلن اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن بدء عمل القطار الكهربائي نهاية العام الجاري بعد انتهاء كافة الأعمال، مشيرًا إلى أن محطات القطار الكهربائي انتهت الإنشاءات بها بنسبة 100%، وحاليا في مرحلة التشطيبات وتركيبات الأجهزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الإثنين إن 15 ألف راكب سعة القطار الكهربائي، موضحا:" 850 ألف راكب يوميا سيستخدمون القطار الكهربائي".

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن القطار الكهربائي سيكون الوسيلة الأساسية للعاصمة الإدارية، لافتا إلى أن 45 إلى 50 دقيقية المسافة من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ونوه بأن زمن التقاطر بين القطار الكهربائي من 6إلى 5 دقائق، لافتا إلى أنه سيوجد شاشات من أجل معرفة وقت الانتظار والوصول.

وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق: "ندرس سعر تذكرة irt بعد حساب القيمة الاقتصادية الإجمالية"، لافتا إلى أنه سعر تذكرة المترو الأرخص مقارنة بأي وسيلة أخرى.

الكلمات المفتاحية

موعد عمل القطار الكهربائي موعد تشغيل القطار محطات القطار الكهربائي القطار الكهربائي اخبار مصر

أخبار تهمك

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ يوم

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يوم

راتب خرافي.. عرض قطري لخطف بن شرقي من الزمالك

منذ 35 دقيقة

الأهلي يحسم مصير كهربا في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جديدة حول استمرار كومان مع برشلونة

منذ 35 دقيقة

الزمالك يحدد شرطا وحيدا لحسم صفقة المايسترو

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. 15 لاعباً رحلوا عن الأهلي هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

ثنائي جديد في الطريق.. أخر تطورات صفقات الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع الزمالك لضم الفيراري

منذ ساعة و نصف

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

طارق أبو الوفا: مليار و255 مليون دولار تكلفة إنشاء القطار الكهربائي

رئيس القومية للأنفاق: مشروعات قطارات الجر الكهربائي تغير خارطة الاستثمار بمصر وتعيد هيكلة الكثافات السكانية (حوار)

القومية للأنفاق تكشف تفاصيل مشروع القطار الكهربائي (فيديو)

"القومية للأنفاق" تكشف حقيقية عدم السماح للمصريين بركوب قطار العين السخنة- العلمين

الأنفاق تكشف موعد افتتاح قطار "السلام- العاصمة الإدارية" (فيديو)

رئيس الهيئة القومية للأنفاق: من المستهدف نقل المترو لـ 7 ملايين راكب يوميا خلال 2023 (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:35 م

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

10:00 م

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

02:06 م

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

07:32 م

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع الزمالك لضم الفيراري

11:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements