رئيس هيئة الأنفاق يعلن موعد بدء عمل القطار الكهربائي (فيديو)

أعلن اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن بدء عمل القطار الكهربائي نهاية العام الجاري بعد انتهاء كافة الأعمال، مشيرًا إلى أن محطات القطار الكهربائي انتهت الإنشاءات بها بنسبة 100%، وحاليا في مرحلة التشطيبات وتركيبات الأجهزة.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الإثنين إن 15 ألف راكب سعة القطار الكهربائي، موضحا:" 850 ألف راكب يوميا سيستخدمون القطار الكهربائي".



وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن القطار الكهربائي سيكون الوسيلة الأساسية للعاصمة الإدارية، لافتا إلى أن 45 إلى 50 دقيقية المسافة من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



ونوه بأن زمن التقاطر بين القطار الكهربائي من 6إلى 5 دقائق، لافتا إلى أنه سيوجد شاشات من أجل معرفة وقت الانتظار والوصول.



وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق: "ندرس سعر تذكرة irt بعد حساب القيمة الاقتصادية الإجمالية"، لافتا إلى أنه سعر تذكرة المترو الأرخص مقارنة بأي وسيلة أخرى.