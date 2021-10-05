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"مارك نسي يدفع فاتوره النت!".. مصطفى بسيط يسخر من تعطل فيسبوك وواتساب

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 04:27 ص
مصطفى بسيط
مصطفى بسيط
آيه عبد العزيز

سخر الفنان مصطفى بسيط، عضو فريق مسرح مصر، من تعطل مواقع التواصل الإجتماعي من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وكتب مصطفى بسيط في تغريدته على تويتر: "هو مارك ما دفعش فاتورة النت؟ طب خلوه يتصل بـ ١١١ للنت الأرضي"

آخر أعمال مصطفي بسيط أغنية متوحشة، التي روج لها مؤخرًا ويشارك في الغناء بها على طريقة أغاني المهرجانات وكان قد طرح البرومو الرسمي لها عبر موقع " إنستجرام"


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مصطفي بسيط تعطل المواقع الفن الفجر الفني

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