"مارك نسي يدفع فاتوره النت!".. مصطفى بسيط يسخر من تعطل فيسبوك وواتساب







وكتب مصطفى بسيط في تغريدته على تويتر: "هو مارك ما دفعش فاتورة النت؟ طب خلوه يتصل بـ ١١١ للنت الأرضي"



آخر أعمال مصطفي بسيط أغنية متوحشة، التي روج لها مؤخرًا ويشارك في الغناء بها على طريقة أغاني المهرجانات وكان قد طرح البرومو الرسمي لها عبر موقع " إنستجرام"









سخر الفنان مصطفى بسيط، عضو فريق مسرح مصر، من تعطل مواقع التواصل الإجتماعي من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر".