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شيرين رضا تعلق على تعطل مواقع التواصل الإجتماعي

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 12:38 ص
شيرين رضا
شيرين رضا
آيه عبد العزيز

سخرت الفنانة شيرين رضا من عطل مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتس آب وإنستجرام وماسنجر المفاجئ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"

نشرت شيرين رضا في تويتة لها قائلة:"ده فيسبوك طلع مهم اوي!!".

وكان قد تراجعت أسهم فيسبوك بأكثر من 5% بعد توقف خدمات تطبيقات الشركة عن العمل، وصرح متحدث باسم الشركة: "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

الكلمات المفتاحية

فن شيرين رضا تعطل المواقع الفجر الفني

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