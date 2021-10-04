طريقة تسجيل الدخول إلى فيسبوك رغم تعطله

يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كل أنحاء العالم عن طريقة تسجيل الدخول إلى فيسبوك والوصول إلى حساباتهم لمتابعة منشوراتهم وأعمالهم عبر تلك المنصة الهامة الطبيقات التابعة لها.





تسجيل الدخول إلى فيسبوك





وفشل ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم في تسجيل الدخول إلى فيسبوك اليوم الاثنين والتطبيقات التابعة للشركة والتي تتمتع بشعبية كبيرة ومنها "إنستجرام وواتس آب".





تسجيل الدخول إلى فيسبوك وصعوبة الوصول إلى اليوميات





وواجهت مشكل فشل تسجيل الدخول إلى فيسبوك رواد مواقع تلك المنصة والتطبيقات التابعة لها، حيث من المتوقع أن تسبب تلك المشكلة أضرارا كبيرة للكثيرين.





فشل تسجيل الدخول إلى فيسبوك وواتس آب وانستجرام





وتفاجأ مستخدمو فيس بوك وإنستجرام وواتس آب بمشكلة أعطال تسبب فشل في تسجيل الدخول إلى فيسبوك ليتساءلوا عن أسباب تلك المشكلة الكبيرة التي تصدرت اهتمام الملايين.





سبب مشاكل تسجيل الدخول إلى فيسبوك





وتساءل كثيرون حول العالم عن سببت فشل تسجيل الدخول إلى فيسبوك والتطبيقات التابعة له رغم عمل بقية المنصات المنافسة مثل "تويتر" و"تليجرام" وغيرها من تطبيقات التواصل.





فشل تسجيل الدخول إلى فيسبوك والخسائر





ومن المتوقع أن يسبب فشل تسجيل الدخول إلى فيسبوك وتطبيقاته التي حصل على حقوقها، وضمها إلى الشركة، خسارة كبيرة ولاسيما للمعلنين التجاريين عبر تلك المنصات المهمة.





طرق تسجيل الدخول إلى فيسبوك





وبحث مئات الآلاف عن طرق تسجيل الدخول إلى فيسبوك رغم تعطل كافة منتجات الشركة التي أسسها مارك الذي أصبح أحد أثرياء العالم بفضل تلك المنصة المجانية.





رسالة توضيح حول تسجيل الدخول إلى فيسبوك





ووجد رواد تلك المنصة والتطبيقات التابعة لها رسالة تنبيهية عند فشلهم في تسجيل الدخول إلى فيسبوك تكشف عن وجود عطل فني حال دون وصولهم إلى حساباتهم، واعدة بوجود حلول سريعة.





وأصدرت الشركة بيانا رسميا أوضحت خلاله سبب فشل تسجيل الدخول إلى فيسبوك والوصول إلى صفحاتهم الشخصية، مشيرة إلى أن تلك المشاكل ستنتهي قريبا.





تسجيل الدخول إلى فيسبوك بسبب عطل فني





ونفت الشركة تعرضها إلى اختراق من قبل "هاكرز" لتؤكد أن أسباب فشل تسجيل الدخول إلى فيسبوك هو سبب عطل فنيب جاري تحديده والعمل على حله.





طرق تسجيل الدخول إلى فيسبوك





- الدخول إلى أي محرك بحثي.





- كتابة تسجيل الدخول إلى فيسبوك في خانة البحث.





- ظهور تسجيل الدخول إلى فيسبوك.





- اختيار تسجيل الدخول إلى فيسبوك.





- وضع الإيميل أو الرقم السري الخاص بـ تسجيل الدخول إلى فيسبوك.





- وضع الرقم السري من أجل تسجيل الدخول إلى فيسبوك.





- نجاح تسجيل الدخول إلى فيسبوك ومتابعة اليوميات.





موعد عودة تسجيل الدخول إلى فيسبوك





يُذكر أن الشركة أوضحت أن مشكلة عدم إمكانية تسجيل الدخول إلى فيسبوك وواتس آب وإنستجرام، حدثت لأسباب فنية، مستبعدة وجود اختراق، مؤكدة على أنه جاري حل المشكلة.



