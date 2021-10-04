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المتحدث العسكري: تنمية سيناء تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:54 م
المتحدث العسكري
المتحدث العسكري
هدى عبدالرازق
قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة تخوض حرب وجود، مؤكدا أنهم مستمرون في ملاحقة فلول العناصر الإرهابية، مشددا على أنهم قادرون على الحفاظ على ما تحقق.
 
وأشار "غريب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن القوات المسلحة أدركت يقينا أن مواجهة الإرهاب تتطلب وجود معركتين معا وهما معركة عسكرية، وأخرى تنموية، منوها بأن تنمية سيناء تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، ومن هنا جاء التكليف بإنشاء العديد من المشروعات.

وأوضح أنه تم تنفيذ 35 طريقا داخل سيناء لتسهيل حركة التنقل، كما تم تنفيذ 34 محطة مياه شرب منهم 22 محطة تحلية مياه في سيناء بتكلفة تصل إلى 9 مليار جنيه، كما جاري تنفيذ 36 محطة معالجة منهم 13 محطة في شبه جزيرة سيناء بتكلفة تصل إلى 19 مليار جنيه.

وأوضح أنهم يعملون على مكافحة الإرهاب في سيناء، وتأمين المشروعات القومية والتنموية في سيناء، منوها بأنه كلما زادت المشروعات القومية كلما زاد حجم فرص العمل المتوفرة.

الكلمات المفتاحية

مواجهة الإرهاب تنمية سيناء المتحدث العسكري القوات المسلحة

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