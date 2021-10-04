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اليمن يسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
وكالات
 
قالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا في اليمن إنه تم تسجيل 43 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 وثلاث وفيات اليوم الاثنين، مقارنة مع 32 إصابة وست وفيات يوم الأحد.

وذكرت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في بيان أن محافظة حضرموت النفطية شرقي البلاد وهي البؤرة الرئيسي لتفشي الوباء، واصلت تصدرها أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس منذ بدء الموجة الثالثة للجائحة في منتصف أغسطس آب حيث سجلت 13 إصابة وثلاث حالات وفاة اليوم الإثنين.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة في جنوب وشرق البلاد إلى 9214 إصابة، تعافى منها 5778 ولا تزال هناك 1693 حالة نشطة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1743 حتى الآن، على الرغم من أنه يُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض كما أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي في اليمن الذي تقول الأمم المتحدة إنه يعاني بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ولا تكشف جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المدن الكبرى بشمال وغرب البلاد، عن أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا مكتفية بالإعلان فقط عن ثلاث إصابات ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي كوفيد-19 في اليمن في أبريل نيسان عام 2020.

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