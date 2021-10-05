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حلا الترك تثير الجدل بعد صورتها مع سعد لمجرد

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:38 ص
حلا الترك وسعد لمجرد
حلا الترك وسعد لمجرد
ايه عبد العزيز
أثارت الفنانة حلا الترك الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وذلك بعد ظهورها فى صورة بدون مكياج مع المطرب المغربى سعد لمجرد.

وجاءت تعليقات فانز حلا كالآتي: "حلا من دون مكياج صارت تشبه أمها"، "تشبه أمها كثير"، "هذه حلا الترك ولا منى السابر"، "حلا بكل الصور اللي طلعت لها تبان أنها مكسورة".

وكان قد صدر حكم قضية الكويتية منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، حكم النهائي في القضية المرفوعة ضدها.

الكلمات المفتاحية

فن سعد لمجرد حلا ترك حلا الترك الفجر

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