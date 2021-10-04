Advertisements

وزير الخزانة البريطانى: تراكم الديون للأجيال القادمة أمر "غير أخلاقى"

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
قال وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، الإثنين، إن تزايد تراكم الديون للأجيال القادمة أمر "غير أخلاقي"، حيث دافع عن الزيادات الضريبية للحكومة وخفض الائتمان العالمي، لكنه ترك الباب مفتوحًا للتخفيضات الضريبية قبل الانتخابات المقبلة.

في أول خطاب شخصي له أمام مؤتمر حزب المحافظين، رفض وزير الخزانة الانتقادات الموجهة إلى زيادات الضرائب لاستعادة الموارد المالية العامة بعد إنفاق 370 مليار إسترليني لعلاج جائحة "كوفيد- 19".

في حديث سابق، في إشارة إلى مزيد من المعاناة المالية المحتملة على المدى القصير، لم يستبعد زيادة الضرائب لمعالجة أزمة الرعاية الاجتماعية.

يشار إلى أن العديد من أعضاء حزب المحافظين غير راضين عن قيام الحكومة برفع العبء الضريبي إلى أعلى مستوى مستدام، وفقًا للخبراء، مع زيادة بنسبة 1.25 نقطة مئوية في مساهمات التأمين، وارتفعت ضريبة الشركات من 19 في المائة إلى 25، وتجمدت حدود ضريبة الدخل.

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحدد شرطا وحيدا لحسم صفقة المايسترو

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم مصير كهربا في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. 15 لاعباً رحلوا عن الأهلي هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع الزمالك لضم الفيراري

منذ ساعة و نصف

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يوم

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ يوم

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 10 ساعة

ثنائي جديد في الطريق.. أخر تطورات صفقات الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

راتب خرافي.. عرض قطري لخطف بن شرقي من الزمالك

منذ 36 دقيقة

تفاصيل جديدة حول استمرار كومان مع برشلونة

منذ 36 دقيقة

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:35 م

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

10:00 م

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

02:06 م

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

07:32 م

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع الزمالك لضم الفيراري

11:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements