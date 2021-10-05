المتحدث العسكري: أرقام التدريبات المشتركة مع الدول الأخرى يزداد من سنة لأخرى



وأشار "غريب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مصر نفذت خلال عامي 2020، و2021 نحو 46 تدريب مشترك، منهم 29 تدريب في 2021 حتى الآن، موضحا أن أرقام التدريبات المشتركة يزداد من سنة لأخرى، وهو ما يوضح حرص الدول الشقيقة والصديقة على مشاركة مصر في التدريبات المشتركة.



وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن شكل التدريبات المشتركة تطور، منوها بأن مكافحة الإرهاب كان أحد الموضوعات التي تم إضافتها لتدريب النجم الساطع، مضيفا أن التدريبات المشتركة تضم أنشطة متنوعة.



قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن مشاركة القوات المسلحة في مناورات مع جيوش لدول صديقة وشقيقة يأتي في إطار تنامي العلاقات بينا وبين الدول.