عاجل.. ‏عودة فيسبوك وواتس آب وإنستجرام للعمل

عاد موقع فيسبوك للعمل مجددا، بعد تعطل دام لساعات طويلة، لتعلن الشركة عن وجود عطل فني لحق بتطبيقاتها المختلفة والتي منها فيس بوك وواتس آب وإنستجرام.





عودة فيسبوك وواتس آب وإنستجرام للعمل





وعادت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واتس آب وإنستجرام للعمل مجددا، وبشكل تدريجي، لتنتهي الزمة الكبيرة التي لحقت بالشركة والتطبيقات التابعة لها.





وتفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتس آب وإنستجرام بوجود صعوبة في تسجيل الدخول إلى حساباتهم ومتابعة منشوراتهم ويومياتهم المختلفة.





وعادت خدمات فيسبوك وواتس آب وإنستجرام للعمل من جديد بعد تعطل لأكثر من 6 ساعات كاملة، لتكشف الشركة أنها لم تتعرض لاختراق مشيرة إلى وجود عطل.





طرق تسجيل الدخول إلى فيسبوك





- الدخول إلى أي محرك بحثي.





- كتابة تسجيل الدخول إلى فيسبوك في خانة البحث.





- ظهور تسجيل الدخول إلى فيسبوك.





- اختيار تسجيل الدخول إلى فيسبوك.





- وضع الإيميل أو الرقم السري الخاص بـ تسجيل الدخول إلى فيسبوك.





- وضع الرقم السري من أجل تسجيل الدخول إلى فيسبوك.





- نجاح تسجيل الدخول إلى فيسبوك ومتابعة اليوميات.



