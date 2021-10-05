سامح شكري يشكر روسيا بسبب موقفها من السد الإثيوبي (فيديو)

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك عددًا من الملفات تعد نقاط التقاء بين القاهرة وموسكو، حيث أن البلدين مهتمتان بتطوير العلاقات الثنائية بينهما، وتنفيذ المشروعات الكبرى، فضلا عن العمل على حل القضية الفلسطينية.





وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أنه تناول قضية سد النهضة خلال المباحثات مع نظيره الروسي، واستعرضا الجهد المبذول في هذا الملف، مشيدًا بالدور الروسي في صدور البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة، حيث إن روسيا دولة دائمة العضوية ولها تأثيرها وتتفهم اهتمام مصر بهذا الملف.



