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سامح شكري يشكر روسيا بسبب موقفها من السد الإثيوبي (فيديو)

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 08:00 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
هدى عبدالرازق
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك عددًا من الملفات تعد نقاط التقاء بين القاهرة وموسكو، حيث أن البلدين مهتمتان بتطوير العلاقات الثنائية بينهما، وتنفيذ المشروعات الكبرى، فضلا عن العمل على حل القضية الفلسطينية.

وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أنه تناول قضية سد النهضة خلال المباحثات مع نظيره الروسي، واستعرضا الجهد المبذول في هذا الملف، مشيدًا بالدور الروسي في صدور البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة، حيث إن روسيا دولة دائمة العضوية ولها تأثيرها وتتفهم اهتمام مصر بهذا الملف.

وأضاف وزير الخارجية، أن الرؤية المصرية والروسية متطابقة إلى حد كبير بشأن الملف السوري، حيث أنهما يسعيان إلى استقرار سوريا وأن تعود لنطاقها العربي.

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية مجلس الأمن سامح شكري روسيا السد الإثيوبي

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