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إنجي علاء بعد تعطل مواقع التواصل الإجتماعي: "الحياة أروق واهدى"

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 12:51 ص
إنجي علاء
إنجي علاء
ايه عبد العزيز
صرحت السيناريست إنجي علاء عن سعادتها وشعورها بالهدوء بعد تعطل مواقع التواصل الإجتماعي.


وكتبت إنجي علاء تغريدة عبر حسابها الخاص عبر موقع تويتر، قائلة: الحياة من غير انستجرام وفيسبوك أروق وأهدى.

وأضافت قائلة: "برضو احساس غريب وملخبط".

وتابعت إنجي علاء:" تويتر دلوقتي عامل زي لما يجيلك ضيوف كثير مرة واحدة مكانوش عايزين يزوروك قبل كده".

وكانت آخر أعمال إنجي علاء، مسلسل كوفيد 25، والذي تم عرضه في النصف الثاني من الموسم الرمضاني الماضي عام 2021، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

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فيسبوك فن تعطل المواقع انجي علاء الفجر

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