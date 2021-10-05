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نهاد أبوالقمصان: التشكيل الجديد لـ"القومي لحقوق الإنسان" محترف (لإيديو)

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 04:01 ص
نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان
كساب أحمد
علقت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلة: "المجلس يضم أسماء محترفين وصنايعية على المستوى القانوني والسياسي والحقوقي، وهذا التشكيل ليس كما كان يحدث في الماضي على الإطلاق بل تشكيل احترافي".

وأضافت "أبوالقمصان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن من أبرز مهام المجلس متابعة المراجعة الدورية الشامل لحقوق الإنسان، الذى يشمل توصيات مصر تقبل بعضها وتناقش بعضها وترفض بعضها من أهم الملفات بالمجلس.

وتابعت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قضايا حقوق الإنسان قضايا متكاملة، موضحة: "كان لي الشرف في المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولو كانوا وضعوا لشمس في يمنى والقمر في يساري لما كنت قبل الحياة بدون زوجي الراحل حافظ أبو سعدة".

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