نهاد أبوالقمصان: التشكيل الجديد لـ"القومي لحقوق الإنسان" محترف (لإيديو)

علقت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلة: "المجلس يضم أسماء محترفين وصنايعية على المستوى القانوني والسياسي والحقوقي، وهذا التشكيل ليس كما كان يحدث في الماضي على الإطلاق بل تشكيل احترافي".





وأضافت "أبوالقمصان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن من أبرز مهام المجلس متابعة المراجعة الدورية الشامل لحقوق الإنسان، الذى يشمل توصيات مصر تقبل بعضها وتناقش بعضها وترفض بعضها من أهم الملفات بالمجلس.



