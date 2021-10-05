"الحياة كده أحلى".. منة فضالي تعلق على عطل فيسبوك



علقت الفنانة منة فضالي على عطل مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتس آب وانستجرام وماسنجر المفاجئ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.





وكتبت فضالي “الحياة من غير سوشيال ميديا أحلى كتير والله .. مين متفق معايا”.







وكانت قد تراجعت أسهم فيسبوك بأكثر من 5% بعد توقف خدمات تطبيقات الشركة عن العمل، وقال متحدث باسم الشركة: "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".