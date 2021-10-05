وزير الخارجية يكشف مفاجأة عن العلاقات المصرية القطرية (فيديو)

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية القطرية تسير بشكل جيد نحو إزالة شوائب الماضي، وبدء صفحة جديدة من التعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وتصفية كل ما كان عالق من توتر وقضايا عالقة بين البلدين.



وعن العلاقات "المصرية – التركية"، أشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أنه مازال هناك قضايا معلقة بعد الجولة الثانية للمباحثات الاسترشادية، ويجب على الجانب التركي أن يتخذ خطوات أكثر تأثيرا وملبية لما طرح.



وأضاف وزير الخارجية، أنه عندما يكون هناك مجال لما طرح، وتقدم في إطار بعض الإجراءات التي اتخذت نأمل أن يكون هناك بناء عليها حتى يتم العودة لعلاقات طبيعية.

