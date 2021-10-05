تعرف على موعد نهاية عقد موسيماني مع الأهلي

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي حسم موقف المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر بعدما تلقى المدرب عدة عروض للرحيل عن القلعة الحمراء.





نهاية عقد موسيماني مع الأهلي





وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى انتهاء عقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بعد موسم ونصف الموسم وذهبت إلى توقيع الجنوب إفريقي لمدة موسمين ونصف الموسم في أول أكتوبر 2020.





من جانبه كشف مصدر بالنادي الأهلي أن عقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني سينتهي مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في يونيو 2022.





وأوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على عقد مع الأهلي مدته موسم ونصف بدأ الموسم الماضي منذ شهر أكتوبر موضحا أن المدرب عقده ينتهي عقده مع النادي في يونيو المقبل.





وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي القلعة البيضاء سيقوموا بتجديد عقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خلال الأيام المقبلة حيث يرغب مسؤولو القلعة الحمراء في الإبقاء عليه لفترة أخرى.



