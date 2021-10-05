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مصلحة الضرائب توضح طرق التعامل مع "البلوجرز" و"اليوتيوبرز" (فيديو)

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 06:04 ص
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
داليا الحسين
قال طلعت عبدالسلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب إن كل من يمارس نشاطًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويحقق ربحًا سيكون خاضعا للضريبة، لافتًا إلى أنه سيتم محاسبة عن صافي الإيراد الذي يحقق.

وأضاف عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" عبر فضائية ""dmc، أنه سيتم فرض ضريبة تصاعدية لمراعاة أصحاب الدخول المنخفضة، موضحًا أن كل شخص له 15 الف جنيه من صافي الدخل لن يكون عليها ضريبة، وبداية من ثاني 15 ألف جنيه تصل الضريبة إلى 2.5%.


وناشد مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، صانعي المحتوى "البلوجرز، اليوتيوبرز" التوجه للمأمورية لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل.

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يوتيوبرز بوابة الفجر الفجر الضرائب

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