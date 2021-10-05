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ننشر خطوات الدخول الى حسابي على فيسبوك بعد تعطله اليوم

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 12:30 ص
تسجيل دخول فيسبوك - صورة أرشيفية
تسجيل دخول فيسبوك - صورة أرشيفية
ننشر خطوات الدخول الى حسابي على فيسبوك بعد تعطله اليوم

يريد المواطنين الدخول إلى حسابتهم على فيسبوك، وذلك بعد توقف الفيس بوك والذي دا ساعات كثيرة منذ صباح اليوم.

كما شمل توقف موقع فيسبوك ، تعطل في تطبيق انستجرام، وتطبيق واتساب، مما أشعل أزمة عالمية بين المستخدمين في جميع دول العالم.

وننشر لكم في السطور الآتية خطوات الدخول الى حسابي على فيسبوك بعد تعطله بالأمس الإثنين 4 أكتوبر الحالي

خطوات الدخول الى حسابي على فيسبوك

عليك اتباع الخطوات التالية للمتكن الدخولىعلى حسابك الخاس بفيسبوك وجائت الخطوات كالآتي:

- الدخول عللا رابط فيسبوك من هنا.

- تسجيل الاسم او رقم التليفون او البريد الإلكتروني المربوط بالحساب الخاص بك.

- كتاب كلمة المرور أو كلمة السر.

- ثم الضغط على "تسجيل دخول".

وبذل كقد تمت عملية الدخول الى حساب الخاص بك على فيسبوك بكل سهولة، وذلك بعد عودة تشغيل فيسبوك وماسنجر وتطبيقات واتساب وانسجرام على الهواتف المحمولة وأجهزة الويب.

ننشر خطوات الدخول الى حسابي على فيسبوك بعد تعطله اليوم

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