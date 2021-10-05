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فاناكن ينافس دي بروين على المشاركة مع بلجيكا

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 12:41 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
يأمل لاعب وسط كلوب بروج هانز فاناكن، في أن يساعده تألقه في دوري أبطال أوروبا لحجز مكان بالتشكيلة الأساسية لبلجيكا عند مواجهة فرنسا، في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في تورينو يوم الخميس.

ويمر فاناكن بأفضل فترات مسيرته وعوض كيفن دي بروين مع بلجيكا خلال الانتصارات المستمرة بتصفيات كأس العالم الشهر الماضي، كما سجل مع بروج أمام باريس سان جيرمان ورازن بال شبورت لايبزيغ خلال الصدارة المبكرة لفريقه في مجموعته بدوري الأبطال.

ووسط العديد من النجوم اللامعة في مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا يبدو اختيار فاناكن (29 عاماً) غريباً بتشكيلة بلجيكا، بالنظر إلى أنه لاعب محلي وتألق في سن متأخرة لكن المدرب روبرتو مارتينيز عزز به خياراته في البطولة هذا الأسبوع.

وأبلغ فاناكن مؤتمراً صحافياً اليوم الإثنين: "أنا في حالة جيدة الآن منذ الفترة الدولية السابقة واكتسبت الكثير من الثقة بعد مباريات دوري الأبطال مع بروج".

وأضاف: "سنرى إن كنت سأحصل على فرص للعب لكن في المباريات السابقة أظهرت للمدرب جاهزيتي لكن بالطبع توجد الكثير من الكفاءات بالفريق" الذي استعاد دي بروين بعد التعافي من الإصابة.

وتابع: "أنا في حالة جيدة لكن البدء أساسياً أمام فرنسا مسألة سيتم النظر فيها".

وكان أداء فاناكن، الذي خاض مباراته الدولية الأولى قبل ثلاث سنوات، مبهراً خلال فوز بلجيكا 3-0 على التشيك بتصفيات كأس العالم الشهر الماضي، قبل أن يخطف الأنظار في تعادل سان جيرمان 1-1 في بروج بدوري الأبطال.

وإذا نال فرصة أمام فرنسا فهذا قد يعني مواجهة كيليان مبابي مجدداً.

وقال فاناكن: "يعرف الجميع قدرات مبابي، ولا يحتاج المدرب ملاحظاتي بعد مواجهة سان جيرمان".

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