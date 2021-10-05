"التنمية الحضارية": لدينا مشروعات بديلة للعشوائيات جاهزة للافتتاح (فيديو)

قال المهندس خالد صديق رئيس التنمية الحضارية، إنهم انتهوا من 322 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية وخلال شهرين سيجري الانتهاء من 375 منطقة، متابعًا: "لدينا مشروعات جاهزة للافتتاح قريبًا مثل مشروع معًا والخيالة وحدائق أكتوبر وحلايب وشلاتين و15 مايو، و4 محافظات في البحر الأحمر، ونسبة التنفيذ فيها 100% وما يتم عمله حاليا الفرش".





وأضاف "صديق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه عبر برنامجها مساء dmc المذاع على "قناة "dmc، أن الدولة تكافح في وصول المواطنين لحياة كريمة وجمهورية خالية من العشوائيات، متابعًا: نعمل حاليا على التنمية المستدامة على المشروعات القومية التي تم تنفيذها.



