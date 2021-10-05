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"التنمية الحضارية": لدينا مشروعات بديلة للعشوائيات جاهزة للافتتاح (فيديو)
الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 07:01 ص
داليا الحسين
قال المهندس خالد صديق رئيس التنمية الحضارية، إنهم انتهوا من 322 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية وخلال شهرين سيجري الانتهاء من 375 منطقة، متابعًا: "لدينا مشروعات جاهزة للافتتاح قريبًا مثل مشروع معًا والخيالة وحدائق أكتوبر وحلايب وشلاتين و15 مايو، و4 محافظات في البحر الأحمر، ونسبة التنفيذ فيها 100% وما يتم عمله حاليا الفرش".
وأضاف "صديق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه عبر برنامجها مساء dmc المذاع على "قناة "dmc، أن الدولة تكافح في وصول المواطنين لحياة كريمة وجمهورية خالية من العشوائيات، متابعًا: نعمل حاليا على التنمية المستدامة على المشروعات القومية التي تم تنفيذها.
وتابع رئيس التنمية الحضارية، أن خطة الدولة ليست تنمية عمرانية فقط ولكنه تطور في جميع معايير الإنسان، وعندما لم نطور هذا سنرجع إلى الصفر مرة أخرى، مضيفًا أن هناك خطة لتطوير للعديد من الأماكن بالجمهورية بتكلفة 350 مليار جنيه، وكذلك تطوير القاهرة التاريخية، بالإضافة إلى تطوير منطقة بطن البقر، مؤكدا أنه فى عام 2027 يبدا الصندوق في أفكار جديدة لرؤية 2030.