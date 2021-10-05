بإطلالة كاجوال.. كريم عفيفي يتألق في أحدث ظهور له

شارك الفنان كريم عفيفي، جمهورها ومتابعيها صورة له، عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”.





وظهر كريم عفيفي بإطلالة كاجوال جذابة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.





ويعيش الفنان كريم عفيفي حالة من النشاط الفنى، حيث تعاقد على أحدث أفلامه بعنوان "السخنة" اسما مؤقتا، مع عدد من النجوم بينهم الفنان محمد أنور وتأليف نادر نظير وإخراج هاني حمدى، ومن إنتاج أحمد السبكي.



