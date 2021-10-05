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بعد رجوع الخدمة لجميع المستخدمين.. طرق الدخول على الفيس بوك برقم الهاتف

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 12:39 ص
فيس بوك - صورة أرشيفية
فيس بوك - صورة أرشيفية
بعد رجوع الخدمة لجميع المستخدمين.. طرق الدخول على الفيس بوك برقم الهاتف

عادت خدمة فيس بوك إلى جميع مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ تشغيل موقع فيس بوك وتطبيق ماسنجر، كذلك موقعي انستجرام وواتساب.

ويعتبر تشغل المواقع من جديد بشرة سارة للمستخدمين، الذين عانوا ساعات طويلة من عدم الدخول إلى حسابتههم على فيس بوك وواتساب وانستجرام.

طريقة الدخول على الفيس بوك

ونقدم لكم في المقالة الآتية ق الدخول على الفيس بوك برقم الهاتف بعد عودة الخدمة إليه، وكانت الخطوات على النحو التالي:

الخطوة الأولى: الدخول على لينك فيس بوك من هنا.
الخطوة الثانية: اكتب رقم الهاتف المجسل عليه حسابك الخاص في الخانة الأولى.
الخطوة الثالثة: سجل كلمة السر واضغط على تسجيل الدخول وسيفتح الحساب ويمكنك التحكم فيه بحرية.

وعن نسيان كلمة السر أو المرور يمكنك الضغط على عبارة "نسيت كلمة المرور"، ويمكنك استرداد حسابك بعد إرسال كود على رقم الهاتف المسجبل للحساب أو البريد الإلكتروني.

ثم يمكنك تغيير كلمة المرور والاحتفاظ بها حتى لا تنساها.

وتجدر الإشارة إلى أن مواقع فيس بوك وانستجرام وواتساب، قد تعرضت للعطل منذ صباح اليوم في معظم أنحاء العالم بسبب تعطل سيرفرات الشركة.

وأصلحت الشركة الخطأ وأعادت تشغيل مواقع فيس بوك وانستجرام وواتساب مجددًا للمستخدمين.

بعد رجوع الخدمة لجميع المستخدمين.. طرق الدخول على الفيس بوك برقم الهاتف

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