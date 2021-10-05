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مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات انتشار كورونا في مصر (فيديو)

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 08:38 ص
إسعاف
إسعاف
كساب احمد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطعيم أكبر قدر ممكن من الكوادر التعليمية قبل بدأ العام الدراسي، لمنع انتشار الفيروس، خاصة أن اللقاحات وفرت من خلال مصادر متعددة، معقبًا: "كل اللقاحات المتواجدة في العالم أصبحت موجودة الآن بمصر".

ولفت "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن هناك تزايدًا في أعداد إصابات كورونا، ولكن الشيء المهم أن الجزء الأكبر من المصابين حالتهم بسيطة، ويتلقون العلاج في المنازل، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة بفضل الله قامت باحتواء كبير للموجة الرابعة.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي قصور في المستلزمات الطبية، والسعة الاستيعابية في المستشفيات ما زالت كبيرة، ولا توجد أي أزمة أو نقص في الأدوية أو الأماكن.

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