المتحدث العسكري: حربنا على الإرهاب ستدرس في الأدبيات العسكرية (فيديو)

قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن عملية السادس من إكتوبر 1973 لم تكن انتصارًا فحسب بل هي انتصار معجز.





وأشار "غريب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه إذا كانت عملية السادس من أكتوبر تتناولها المدارس العسكرية في العالم بالدراسة حتى اليوم، فهناك معركة تخوضها القوات المسلحة ستدرس في الأدبيات العسكرية لسنوات قادمة وهي حربنا ضد الإرهاب.



