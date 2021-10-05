Advertisements

المتحدث العسكري: حربنا على الإرهاب ستدرس في الأدبيات العسكرية (فيديو)

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 02:09 ص
العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ
العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ
هدى عبدالرازق
قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن عملية السادس من إكتوبر 1973 لم تكن انتصارًا فحسب بل هي انتصار معجز.

وأشار "غريب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه إذا كانت عملية السادس من أكتوبر تتناولها المدارس العسكرية في العالم بالدراسة حتى اليوم، فهناك معركة تخوضها القوات المسلحة ستدرس في الأدبيات العسكرية لسنوات قادمة وهي حربنا ضد الإرهاب.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أنهم كانوا أمام تحدٍ وهو منع العناصر الإرهابية من تعطيل تنفيذ المشروعات التنموية، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية حققت أهدافها كاملة في استعادة الاستقرار لأهالي سيناء، وتدمير البنية التحتية للإرهاب، والقضاء على القيادات الرئيسية للإرهاب.

الكلمات المفتاحية

مصر المتحدث العسكري القوات المسلحة الحرب على الإرهاب

أخبار تهمك

الأهلي يحسم مصير كهربا في الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يوم

الزمالك يحدد شرطا وحيدا لحسم صفقة المايسترو

منذ حوالي 8 ساعات

ثنائي جديد في الطريق.. أخر تطورات صفقات الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مارك زوكربيرج بعد عودة "فيسبوك" للعمل

منذ 19 دقيقة

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ يوم

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ‏عودة فيسبوك وواتس آب وإنستجرام للعمل

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. 15 لاعباً رحلوا عن الأهلي هذا الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

القوات المسلحة: الحياة عادت لطبيعتها في أغلب الأنحاء بشمال سيناء

إعدام هشام عشماوي.. كيف أغلقت مصر الصندوق الأسود للإرهاب؟

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

المتحدث العسكرى: القوات المسلحة استطاعت تجاوز التحديات على كافة الاتجاهات

المتحدث العسكري: ليس من الحكمة اختبار رد فعل القوات المسلحة المصرية

شاهد.. المتحدث العسكري يوجه رسالة قوية لمن يفكر اختبار رد فعل القوات المسلحة المصرية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:16 ص

عاجل.. أول تعليق من مارك زوكربيرج بعد عودة "فيسبوك" للعمل

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

08:35 م

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

02:06 م

عاجل.. ‏عودة فيسبوك وواتس آب وإنستجرام للعمل

12:03 ص

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

10:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements