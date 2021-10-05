تسجيل دخول فيس بوك من جوجل.. تعرف على أسهل طريقة من خلال الويب





تعرض موقع فيس بوك للعطل المفاجئ منذ بداية اليوم في عدد كبير من دول العالم، وتعطل أيضصا تطبيقات انستجرام وواتساب وماسنجر.





وأثار عطل فيس بوك أزمة كبيرة بين مستخدمي فيس بوك، بالأضافة إلى أزمات ضخمة للشركات التي تعمد على التسويق عبر فيس بوك.





حتى الخسائر طالت شركة فيس بوك نفسها، حيث انخفض سعر أسهمها خلال ساعات التوقف.





تسجيل دخول فيس بوك من جوجل





ولكن عاد تطبيق فيس بوك ومواقع للعمل منذ قليل بشكل تدريجي لجميع المستخدمين، ونقدم لكم في السطور التالية أسهل طريقة لـ تسجيل دخول فيس بوك من جوجل من خلال الويب أو هاتف المحمول.





من هنا . - اضغط على رابط محرك جوجل





- اكتب في المكان المخصص للبحث عبارة "تسجيل دخول فيس بوك".





- اختار او رابط يظهر لك وهو يحمل عنوان facebook.com.





- سجل الاسم وكلمة المرور.





- ثم اضغط على تسجيل الدخول وسوف يتفح الحساب ويمكنك استخدامه بكل سهولة



