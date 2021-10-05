رئيس لجنة الحكام: البنا يحتل صدارة القائمة الدولية.. وهؤلاء المرشحون لخلافة جريشة

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن فرصة وجود ححكم مصري في مونديال 2022 لاتزال قائمة.





وقال عصام عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هناك بعض الحكام المصريين سيتواجدوا في بطولة الأمم الإفريقية القادمة بالكاميرون".





وأكمل: "أرسلنا القائمة الدولية للحكام 30 سبتمبر قبل تولي منصبي الحالي، ومحمود البنا يحتل صدارة القائمة الدولية للحكام المصريين".





وأتم : "محمود ناجي وعبد العزيز السيد تم ترشيحهما بدلا من جهاد جريشة المعتزل في القائمة الدولية".



