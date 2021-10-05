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استدعاء بن تشيلويل وأبراهام لمنتخب إنجلترا

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:10 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
انضم بن تشيلويل ظهير أيسر فريق تشيلسي إلى المنتخب الإنجليزي بدلاً من ريس جيمس المصاب، فيما بات تامي أبراهام آخر المنضمين لقائمة الفريق قبل المباريات الدولية في شهر أكتوبر الجاري.

وأعلن المدير الفني للمنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت، عن قائمة من 23 لاعباً يوم الخميس الماضي، لمواجهة كل من أندورا والمجر، لكنه كشف بعد ذلك عن تغييرين في المجموعة المستدعاة.

كان جيمس، قد تعرض لإصابة في الكاحل خلال المباراة التي خسرها فريقه تشيلسي أمام مانشستر سيتي 0-1 الشهر الماضي، ليتم استبعاده من المنتخب الإنجليزي وينضم زميله بن تشيلويل بدلاً منه.

وحصل تشيلويل على الدعم من كل من ساوثغيت في المنتخب والألماني توماس توخيل في فريقه تشيلسي، وذلك بعد فترة من الابتعاد عن المشاركة، ليسجل هدفاً في الفوز الذي حققه فريقه على حساب ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 أول أمس السبت.

وخلال المباراة قام تشيلويل بأربع تسديدات وثلاث تمريرات حاسمة، ليتم استدعاءه إلى المنتخب عوضاً عن زميله جيمس، الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة.

كما تم استدعاء تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي السابق، وهو آخر اللاعبين الذين استدعاهم ساوثغيت الذي اختار زيادة عدد لاعبي الفريق إلى 24 في الوقت الذي يتألق فيه أبراهام مع روما.

ولم ينضم أبراهام إلى المنتخب الإنجليزي منذ نوفمبر عام 2020، كما أنه لعب ست مباريات دولية، وجاء انضمامه لوصيف بطل أمم أوروبا في الوقت الذي تعرض فيه كل من باتريك بامفورد ودومينيك كالفيرت لوين وماركوس راشفورد للإصابة.

وسجل أبراهام هدفين وصنع مثلهما في سبع مباريات خاضها في الدوري الإيطالي مع فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وسيكون بديلاً محتملاً لهاري كين الذي سجل تسع مرات في 13 مباراة دولية في عام 2021 مع المنتخب الإنجليزي.

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