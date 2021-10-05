شاهد.. عمرو أديب: "محدش في العالم يقدر يقول بم على محمد صلاح"

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقًا على الهدف العالمي لمحمد صلاح في شباك مانشستر سيتي: "محدش في العالم يقدر يقول بم على محمد صلاح.. صلاح أحسن من ميسي ورونالدو ونيمار ومن أي حد في العالم".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أن أحسن لاعب كرة قدم في العالم مصري واسمه محمد صلاح، مضيفًا: "شيء لا يصدقه عقل.. محمد صلاح يستحق، ميبقاش عندك محمد صلاح في المنتخب وتشك يكون الكابتن ولا لاء".



