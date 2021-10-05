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باسم الحساب وكلمة المرور.. تسجيل الدخول إلى فيسبوك بعد عودته للعمل

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:10 ص
فيسبوك - صورة أرشيفية
فيسبوك - صورة أرشيفية
باسم الحساب وكلمة المرور.. تسجيل الدخول إلى فيسبوك بعد عودته للعمل

عاد أخيرًا موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للعمل مجددًا بعد توقف دام عدة ساعات طويلة منذ صباح الأمس الإثنين.

وقد فوجى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتوقف موقع فيسبوك على الهواتف المحمول وأجهزة الويب أيضًا.

كما شمل هذا التعطل تطبيقات ماسنجر وانستجرام وواتساب، مما سبب أزمة كبيرة للمستخدمين والشركات وأيضًا شركة فيسبوك.

تسجيل الدخول إلى فيسبوك

وفي السطور التالية نستعرض معكم خطوات تسجيل الدخول إلى فيسبوك باسم الحساب ورقم الجلوس.

- ادخل على رابط موقع فيسبوك من هنا.

- سجل اسم الحساب المستخدم أو رقم الهاتف المسجل أو البريد الإلكتروني المربوط بحساب فيسبوك الخاص بك.

- يجب عليك وضع الباسرود أي كلمة المرور في الخانة الثانةي كما موضح في موقع فيسبوك.

- أخيرًا اضغط على جملة "تسجيل الدخول" وسوف يفتح الحساب الخاص بك.

وفي حالة عدم فتح الحساب لنسيان الباسرود يمكنك تغييره عن طريق الضغط على " نسيت كلمة المرور" وسوف يتيج لك فيسبوك إرسال رقم تأكيدي على رقم الهاتف المسجيل في الحساب او البرد الإلكتروني.

سجل الرقم التأكيدي، ويتييح لك الموقع إعادة تغيير كلمة المرور القديمة بآخرى جديدة.

باسم الحساب وكلمة المرور.. تسجيل الدخول إلى فيسبوك بعد عودته للعمل

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