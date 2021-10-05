كريم أبو زيد يكشف لـ"الفجر الفني" تجربته في مسلسل "إجازة مفتوحة"



أعرب الفنان كريم أبو زيد، عن سعادته الشديدة بالمشاركة في مسلسل إجازة مفتوحة، مع النجمين لقاء الخميسي، شريف منير.



وقال في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني"، كواليس العمل كانت رائعة والمسلسل عبارة عن روح جميلة مع شريف منير، فهو صديق لي وأخ مقرب، وأول تعامل مع المخرج محمد حماقي والمنتجة مها سليم وتعاملهم كان راقي، وأتمنى تكرار التجربة معهم مرة أخرى.



وأضاف: "سعيد جداً بردود أفعال الجمهور على المسلسل واشتياقهم لأعمالي بسبب غيابي سنة عن المسلسلات وبالنسبة لدوري في المسلسل فهو دور خاص والمسلسل يناقش قضايا عصرية وبلغة الشباب ومشاكلهم".



مسلسل «إجازة مفتوحة» هو من نوعية الأعمال التي تنتمي إلى الـ40 حلقة، وهو ظهور خاص للفنان كريم أبوزيد، ويشارك في بطولة هذا العمل نخبة من النجوم، منهم شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، أحمد زكريا