حقيقة مفاوضات الوحدة الإماراتي للتعاقد مع موسيماني





تحدثت تقارير في الفترة الأخيرة عن وصول عرض من نادي الوحدة الإماراتي للتعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة.





رحيل موسيماني عن الأهلي





وأكد مصدر بالنادي الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تلقى بالفعل العديد من العروض الخارجية خلال الفترة الأخيرة للرحيل عن القلعة الحمراء.





وتابع المصدر أن هناك عدة أندية في أفريقيا وآسيا ترغب في التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لكن الأخير رفض الرحيل عن المارد الأحمر.





وأشار المصدر إلى أن الوحدة الإماراتي واحدا من الأندية التى أبدت رغبتها مؤخراً في التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لكن الأخير أغلق الباب مُبكراً لرغبته في البقاء مع الأهلي.





وأتم المصدر موضحا أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يسعى لتحقيق إنجاز قياسي مع الفريق في الفترة المقبلة و حصد المزيد من الألقاب.