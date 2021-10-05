Advertisements

حقيقة مفاوضات الوحدة الإماراتي للتعاقد مع موسيماني

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:28 ص
بوابة الفجر
علي خلاف

تحدثت تقارير في الفترة الأخيرة عن وصول عرض من نادي الوحدة الإماراتي للتعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة.

رحيل موسيماني عن الأهلي

وأكد مصدر بالنادي الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تلقى بالفعل العديد من العروض الخارجية خلال الفترة الأخيرة للرحيل عن القلعة الحمراء.

وتابع المصدر أن هناك عدة أندية في أفريقيا وآسيا ترغب في التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لكن الأخير رفض الرحيل عن المارد الأحمر.

وأشار المصدر إلى أن الوحدة الإماراتي واحدا من الأندية التى أبدت رغبتها مؤخراً في التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لكن الأخير أغلق الباب مُبكراً لرغبته في البقاء مع الأهلي.

وأتم المصدر موضحا أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يسعى لتحقيق إنجاز قياسي مع الفريق في الفترة المقبلة و حصد المزيد من الألقاب.

أخبار تهمك

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ يوم

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ‏عودة فيسبوك وواتس آب وإنستجرام للعمل

منذ ساعتين

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يوم

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع الزمالك لضم الفيراري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. 15 لاعباً رحلوا عن الأهلي هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم مصير كهربا في الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

ثنائي جديد في الطريق.. أخر تطورات صفقات الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ حوالي 17 ساعة

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحدد شرطا وحيدا لحسم صفقة المايسترو

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:35 م

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

عاجل.. ‏عودة فيسبوك وواتس آب وإنستجرام للعمل

12:03 ص

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

10:00 م

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

02:06 م

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

07:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements