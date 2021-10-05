نكشف حقيقة تسريب فيسبوك لبيانات 1.5 مليار مستخدم

تفاجأ رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتطبيقات التابعة له مثل واتس آب وإنستجرام، بعم القرة على الوصول إلى حساباتهم والدخول إلى تلك المواقع.





وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أسباب حدوث هذا الخلل، الذي حال دون الدخول إلى الصفحات والحسابات الشخصية للمستخدمين عبر فيسبوك وتويتر وإنستجرام.





وتداولت كبرى المواقع العالمية العديد من التكهنات حول أسباب تعطل فيسبوك وتويتر وواتس آب والتي كان على رأسها تقارير بشأن تسريب هائل لبيانات أكثر من مليار ونصف من مستخدميه بحسب "ميرور".





واستندت تلك التكهنات إلى معلومات تم نشرها في منتديات القرصنة الإلكترونية الكبرى، عبر "ديب ويب"، والتي أوضحت وجود تسريب للبيانات.





وأوضح تقرير "ميرور" أنفيسبوك باع بيانات مليون عميل مقابل ٥ آلاف دولار، والتي تحتوي على البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف ومعلومات أخرى.





ومن جانبه، قال خبير الأمن السيبراني ومؤسس موقع "privacyhacker" مايكلوس زولتان، إن منتدى قرصان إلكتروني كشف بأحد منتديات القرصنة امتلاكه لمعلومات وبيانات لنحو ١.٥ مليار مستخدم لفيسبوك الذي تعطل إلى جانب إنستجرام وتويتر.





ولفت مايكلوس زولان أن الإعلان منذ نهاية سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن أحد المشترين المحتملين زعم أنه اشترى 5000 دولار لبيانات مليون حساب على فيسبوك الموقع الأشهر.





وأكدت "ميرور" أن التقاري جاء ببها اعاء أحد مستخدمي المنتدى بدفعه للبائع مبينا أنه لم يتلقى أي شيء في المقابل، ولم يرد البائع بعد عليه، لكم كل ما نعرفه حتى هذه اللحظة هو أن النماذج المقدمة لمستخدمي منتدى القرصنة بدت حقيقية.





وأضافت: "ويدعي البائع أنه يمثل مجموعة من برامج "كشط الويب" قيد التشغيل لمدة أربع سنوات على الأقل، مدعيًا أن لديهم أكثر من 18000 عميل حاليًا، و"كشط الويب" أو "تجريف الويب" طريقة للحصول على المعلومات غير القرصنة عن طريق برامج تستخدم في هذا الغرض.





وعاد فيسبوك ومنتجاته واتس آب وإنستجرام وماسنجر إلى العمل منذ قليل بشكل اعتيادي بعد انقطاع لأكثر من 6 ساعات، ما سبب مشاكلاص للكثيرين وخسائر محتملة.







