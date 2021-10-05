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ديشان يتحدث عن مواجهة بلجيكا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
توقع مدرب فرنسا ديدييه ديشان، "معركة" ضد بلجيكا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الخميس، لكنه شدد على أن كل فريق يحترم الآخر.

وغادرت بلجيكا كأس العالم 2018 بشعور بأنها كانت الطرف الأفضل في قبل النهائي خلال الهزيمة 0-1 من فرنسا، التي توجت باللقب لاحقاً، وستكون مباراة الغد في تورينو الأولى بينهما منذ تلك المواجهة.

وأبلغ ديشان مؤتمراً صحافياً اليوم الإثنين: "ستكون معركة بدنية وفنية وخططية، لكن يوجد احترام كاف بيني وبين (مدرب بلجيكا) روبرتو مارتينيز وبين اللاعبين".

وتابع: "المنافسة منطقية بيننا وكذلك الحال مع إيطاليا أو إسبانيا، نتشارك الحدود، في 2018 كانت لديهم فرصة للوصول لنهائي كأس العالم مثلنا، لم ينجحوا في ذلك لكن مباراة الخميس لن تغير شيئاً".

ويدرك ديشان أن مباراة بلجيكا تشكل اختباراً صعباً لفرنسا التي تفتقد لاعب الوسط المؤثر نغولو كانتي المعزول بسبب كوفيد-19.

وواصل: "منتخب بلجيكا هو الأول عالمياً في تصنيف فيفا، ويتمتع بتنظيم محكم ويضم مواهب شابة وبارزة بجانب لاعبين خاضوا أكثر من 100 مباراة دولية لذا يتحلى بخبرة كبيرة، يحظى بدفاع صلب وبالكثير من عناصر القوة في الهجوم".

ولم يسبق لبلجيكا الفوز على فرنسا في مباراة رسمية منذ مواجهة بتصفيات كأس العالم عام 1981.

ويلتقي الفائز مع إيطاليا أو إسبانيا في النهائي.

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