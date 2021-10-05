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عبير صبري عن عطل "فيسبوك": فرحت لأننا هنتخلص من الطاقة السلبية

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:59 ص
عبير صبري
عبير صبري
مي شاهين
نشرت الفنانة عبير صبري، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وعلقت قائلة:"علي اد ما ادايقت واتلخبط بالعطل اللي أصاب فيس بوك وانستجرام وفيس بوك على ادقد مافرحت لاننا هنخلص من كم الطاقات السلبيه والسيطرة اللي بتمارسها علينا التطبيقات دي واننا كلنا مشدودين ليل ونهار للتليفون وحسيت اننا ممكن نتغير للافضل وحياتنا ترجع حلوه زي زمان... بس المهم بصراحه الواتس اب فقط".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة عبير صبري، مسلسل" موسي" الذي عرض رمضان الماضي، من بطولة محمد رمضان وهبة مجدي، وتارا عماد، عبير صبري، منذر ريحانه وغيرهم من النجوم.

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واتساب موسى فيسبوك عبير صبري الفجر الفني إنستجرام

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