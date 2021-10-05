رنا سماحة: "أنا طلعت مدمنة سوشيال ميديا"

نشرت الفنانة رنا سماحة، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة لها للتعليق على تعطل السوشيال ميديا.



وكتبت قائله: "مسا مسا على حبايبي مدمنين السوشيال ميديا، واللى طلعت واحده منهم الحمد لله".



انتهت المطربة الشابة رنا سماحة، من تسجيل أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "حبيب مامي" بإحدى الاستديوهات وذلك استعدادًا لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.



أغنية "حبيب مامي" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان محمد فخراني، توزيع جلال فهمي، ميكس وماستر ماهر صلاح.