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ضحى بـ32 مليون جنيه.. تفاصيل مثيرة في مفاوضات الأهلي لتمديد عقد معلول

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:55 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
حسم مسؤولو النادي الأهلي ملف تمديد عقد النجم الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الفترة الأخيرة.

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع معلول
كشف مصدر بالنادي الأهلي أن علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر توصل لاتفاق مع إدارة ناديه بشكل نهائي على تمديد عقده الذي ينتهي ينهاية الموسم المقبل لمدة موسمين إضافيين.

وأوضح المصدر أن تمديد عقد علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سيكون مقابل 1.5 مليون دولار في الموسم الواحد، ومن المقرر أن يتم توقيع العقود فور عودة اللاعب من معسكر منتخب تونس.

وتابع المصدر موضحا أن النجم الدولي التونسي ضحى بأكثر من 32 مليون جنيه لرغبته في الاستمرار مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وأتم المصدر أن معلول رفض عرضا مغريا من الدحيل القطري مقابل 2.5 مليون دولار سنويا مقابل البقاء مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وحصد مزيد من البطولات.

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