هالاند يصدم منتخب النرويج قبل تصفيات المونديال

قال مهاجم النرويج إرلينغ هالاند، إنه لن يكون لائقاً للمشاركة مع بلاده أمام تركيا والجبل الأسود الأسبوع المقبل، في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، إذ لا يزال يتعافى من إصابة في الفخذ.





وكتب هالاند الذي غاب عن آخر 3 مباريات لفريقه بروسيا دورتموند في كل المسابقات، بسبب الإصابة، على تويتر اليوم الإثنين: "للأسف لن أكون جاهزاً للعب مع المنتخب الوطني، أتمنى التوفيق للنرويج".





ويحل منتخب النرويج ضيفاً على تركيا في 8 أكتوبر، قبل أن يستضيف الجبل الأسود بعدها بثلاثة أيام.





وغاب هالاند، الذي سجل 68 هدفاً في 67 مباراة مع دورتموند حتى الآن، عن آخر مباراتين لفريقه في الدوري الألماني وأيضاً عن الانتصار على سبورتنغ لشبونة في دوري الأبطال الأسبوع الماضي.



